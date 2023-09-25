Какой популярный продукт сильно бьет по иммунитету

Он есть на каждой кухне

Люди, которые хотят сохранить здоровье, должны очень внимательно подходить к ежедневному меню. В осенний период традиционно возрастает уровень заболеваемости. Люди часто подхватывают инфекции, простужаются и страдают от плохого расположение духа. В осенние месяцы особенно важно поддерживать иммунитет на высоком уровне.



В этом вопросе одним из главных условий является правильное питание. Известный диетолог Евгения Белюга рассказала, какой весьма популярный у российских хозяек продукт может подорвать здоровье в сложный для организма период и привести к заболеваниям.



Речь идет о сахаре. Многие называют эту сладость "белой смертью". Действительно, сахар практически не приносит пользу организму, а вот вред от него весьма ощутимый. Особенно, если употреблять лакомство в больших количествах.



Диетолог пояснила, что в сахаре содержится очень много калорий, которые могут привести к появлению лишнего веса, что негативно сказывается на всем организме. Тучным людям сложнее бороться с инфекциями, так как их организм находится не в тонусе. Лишний вес негативно сказывается на работе иммунной системы, что может привести к весьма неприятным последствиям.

