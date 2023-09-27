Чем полезен сон на высокой подушке

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Врач-офтальмолог Дарья Барышникова назвала одно из главных преимущество высоких подушек. Оказывается, лежа на таких подушках, можно обеспечить себе качественный и продолжительный сон.
Сон на высокой подушке, указывает офтальмолог, предотвращает скопление жидкости под глазами. В таком положении головы жидкость стекает и не собирается под ними – никаких кругов с утра вы не увидите.
Однако для этого нужны комплексные меры. Необходимо свести к минимуму соленую пищу, алкоголь и кофеин, которые обезвоживают организм. Выпивайте в достаточном количестве воду – до двух литров в сутки. Употребляйте продукты, богатые витаминами А, С и Е.
Утренние отеки, отмечает специалист – нарушение оттока жидкости из-за синусита, гипертонии сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы. Причин может быть великое множество, включая аллергию и образ жизни, однако необходимо выполнять общие рекомендации.
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