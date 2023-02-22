Россиянам назвали самые полезные продукты для сохранения зрения

Питание - основной залог здоровья

Хирург-офтальмолог Шафик Рехман рассказал, по какой причине для зрения важны разноцветные продукты. К примеру, весьма полезны для глаз ягоды, помидоры, красное мясо, красный перец и лосось.

Питательные вещества в указанных продуктах предотвращают развитие катаракты, а также возрастную дегенерацию желтых пятен.

Из оранжевых и желтых идеально подойдут апельсины, грейпфруты, лимоны, морковь, абрикосы, дыни, сладкий картофель. В их составе содержится витамин С, а в составах моркови и абрикосов – также бета-каротин, который улучшает зрение.

А вот бьет по зрению спиртное – оно провоцирует регенерацию зрительного нерва.