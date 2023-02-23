Иммунолог раскрыл самые губительные для мужчин привычки

Иммунолог раскрыл самые губительные для мужчин привычки
Bernd Jürgens via www.imago-imag/www.globallookpress.com
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Заниматься здоровьем нужно уже сегодня - на кону ваша репродуктивная система

Иммунолог, телеведущий Андрей Продеус перечислил главные привычки, которые сильно вредят здоровью мужчин. По словам специалиста, одна из таковых – ношение смартфона в кармане брюк.

Оказывается, такая привычка снижает количество и качество сперматозоидов. Поэтому мобильное устройство необходимо удерживать вдали от половых органов. Правда, неизвестно, как именно смартфон вредит репродуктивной системе.

Еще одна привычка из того же разряда – использование подогрева сиденья в авто. Продеус уточнил, что высокая температура в машине попросту провоцирует гибель спертматозоидов.

Тепловое излучение, указывает медицина, ощутимо влияет на подвижность сперматозоидов – подвижность полностью сохраняется при стандартных 36-37°C. При повышении на 6 градусов она снижается на 40 процентов, при повышении на 18 она снижена из-за денатурации клеточных белков.

Источник: RuTube ✓ Надежный источник
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