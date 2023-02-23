Почему волосы выпадают сильнее обычного: рассказала медик

Кажется, пора навестить трихолога

Каждая женщина уделяет огромное внимание своим волосам – впрочем, как и многие мужчины сегодня. Выпадение волос – безжалостная и естественная физиология, однако в некоторых случаях вопрос требует вмешательства специалиста. По словам трихолога Наталии Жовтан, в норме у человека за сутки выпадает от 50 до 150 стержней.

Для кого-то такая цифра незаметна, а кто-то, с небольшим генетическим запасом, начинает справедливо бить тревогу.

"Это будет касаться тех, у кого от природы небольшой генетический запас, у кого тонкие и склонные к сечению, не имеющие достаточно большого объема волосы", — указала специалист.

С возрастом стержень утончается, волосы становятся тоньше. Если же вы заметили, что волосы выпадают сильнее обычного, тут уже нужен трихолог, который как раз и занимается такими проблемами, когда у пациентов начинаются проблемы с расчесыванием, а волосы спутываются.

"Диффузное выпадение волос может быть сигналом дефицитных состояний, нарушения гормонального фона, а вот очаговое выпадение волос может быть и аутоиммунным процессом, и симптомом такого заболевания, как сифилис. Поэтому поставить диагноз все-таки должен врач, но не надо впадать в отчаяние до выставленного диагноза", — объяснила Наталия.