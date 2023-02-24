Как максимально снизить риск развития деменции: 10 правил

Их соблюдение поможет защитить мозг от нарушений в работе

После 65 лет признаки деменции начинают проявляться у каждого десятого человека. Однако развитие болезни можно замедлить или вовсе свести риск ее развития к минимуму, если следовать десяти важным принципам.

1. Нужно следить за артериальным давлением. Оно должно быть в районе 130 мм рт. ст. или ниже.

2. Важно избегать воздействия излишнего шума. Для этого можно использовать наушники и беруши.

3. Почаще бывать в местах с чистым воздухом. Это поможет снизить риски развития болезни.

4. Требуется избегать травм головы. Это может нарушить нормальную работу мозга.

5. Следует отказаться от вредных привычек – чрезмерного употребления алкоголя и курения.

6. Нужно продолжать уделять время собственному образованию и получнию новых знаний.

7. Важно соблюдать здоровую диету и поддерживать занятия спортом.

8. Выстроить постоянный режим сна.

9. Требуется сохранять и социальную активность.

10. Нужно также следить за психическим здоровьем.