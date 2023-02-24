Как максимально снизить риск развития деменции: 10 правил

Как максимально снизить риск развития деменции: 10 правил
Фото: unsplash.com
Их соблюдение поможет защитить мозг от нарушений в работе

После 65 лет признаки деменции начинают проявляться у каждого десятого человека. Однако развитие болезни можно замедлить или вовсе свести риск ее развития к минимуму, если следовать десяти важным принципам.

1. Нужно следить за артериальным давлением. Оно должно быть в районе 130 мм рт. ст. или ниже. 

2. Важно избегать воздействия излишнего шума. Для этого можно использовать наушники и беруши.

3. Почаще бывать в местах с чистым воздухом. Это поможет снизить риски развития болезни.

4. Требуется избегать травм головы. Это может нарушить нормальную работу мозга.

5. Следует отказаться от вредных привычек – чрезмерного употребления алкоголя и курения.

6. Нужно продолжать уделять время собственному образованию и получнию новых знаний.

7. Важно соблюдать здоровую диету и поддерживать занятия спортом.

8. Выстроить постоянный режим сна.

9. Требуется сохранять и социальную активность.

10. Нужно также следить за психическим здоровьем.

Источник: Medical Xpress
новости партнеров

В Киеве раскрыли план по масштабному наступлению ВСУ

Однако сроки называть отказались

Почему Россия не ударила по Киеву в момент визита Байдена

Правила игры никто не отменял

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей