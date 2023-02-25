Врач раскрыла неожиданные причины появления морщин

Врач раскрыла неожиданные причины появления морщин
Фото: www.unsplash.com
О здоровье нужно начинать заботиться заранее

Известный российский пародонтолог Мария Доржиева решила затронуть тему появления морщин. Оказалось, что иногда неприятные заломы на коже появляются из-за стоматологических проблем. Более того, игнорирование регулярного посещения зубного также может привести к появлению второго подбородка.

Как объяснила опытный доктор, дело в том, что причиной нежелательных изменений на коже лица может оказаться неправильное положение челюсти. Проблемы с зубами способны привести к преждевременному старению, а также потере тонуса кожи под подбородком.

Доржиева обратила внимание, что люди часто обращаются к уколам красоты в надежде справиться с проявлениями старения. Однако, в первую очередь, лучше сходить к ортодонту. Вполне вероятно, проблему можно решить без инъекций.

Более того, даже головные боли могут свидетельствовать о нарушениях в полости рта. Неправильное положение зубов может привести к асимметрии лица, что негативно сказывается на состоянии человека. Главное – вовремя обратиться к врачу.

Источник: ФедералПресс ✓ Надежный источник
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