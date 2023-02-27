О спорт, ты — мир

Снижение риска возрастной саркопении (потери мышечной массы из-за естественного старения) доступно при силовых тренировках, рациональном питании и употреблении витамина D, указала врач-эндокринолог Юлия Онучина.

Примерно в 70-летнем возрасте начинается неизбежное: человек теряет примерно 8 процентов мышечной массы. К восьмидесяти этот показатель доходит примерно до 50 процентов. Однако снизить риск саркопении вполне реально – если выполнять силовые упражнения с сорока лет.

"Основными методами профилактики и замедления саркопении являются оптимальное потребление белка (рациональное питание), прием витамина DД, физические тренировки. Установлено, что дополнительное назначение витамина D пожилым людям предупреждает развитие саркопении, нарушения мышечной функции и снижает риск падений", – сообщила специалист.

В тренировки нужно включить кардио, которое необходимо чередовать с силовыми комплексами. Аэробика в принципе спасает жизнь, предотвращая инфаркт, а силовые укрепляют наши кости и суставы.