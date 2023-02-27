Диетолог назвала самый опасный завтрак для желудка

Диетолог назвала самый опасный завтрак для желудка
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Исключена такая еда для тех, кто страдает от гастрита

Человек со здоровым пищеварением может употреблять натощак любой продукт без всяких последствий. Однако везде имеются свои ограничения. Даже при значительных проблемах со здоровьем лучше отказаться от кофе с круассанами по утрам, указала диетолог Наталья Круглова. 

При заболеваниях ЖКТ необходимо тщательное внимание уделить продуктам, вызывающим особый дискомфорт при употреблении на пустой желудок. Это цитрусовые – в особенности, их сок, стимулирующий выработку соляной кислоты.

Не стоит пить крепкий кофе без добавления молока и сладости – дело не только в дополнительных калориях. Главным образом, подобный рацион, куда можно отнести сдобы, провоцирует изжогу и тяжесть с вздутием.

Натощак, конечно, исключен алкоголь, который "бьет" по всем органам и системам организма.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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