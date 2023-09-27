Лучший источник коллагена: нутрициолог поделилась рецептом костного бульона

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Ксения Черная, нутрициолог, эксперт по нутригенетике, натуропат и сооснователь Академии "PRO-Здоровье", специально для Утро.ру поделилась фирменным рецептом приготовления костного бульона и рассказала о его полезных свойствах для здоровья, красоты и молодости.
Польза костного бульона
Он является не только вкусной основой для супов и соусов, но и ценным пищевым продуктом с уникальными свойствами. Самые главные из них:
Восстанавливает слизистую ЖКТ и компенсирует недостаток белка в рационе.
Помогает организму восстановиться при отравлениях, а также снижает воспаление при ОРВИ, поддерживает иммунитет.
Содержит большое количество аминокислот, которые входят в состав коллагена. Он укрепляет суставные хрящи и ногти, выравнивает кожу и питает волосы. Это самая важная молекула для поддержания молодости.
Костный бульон полезен абсолютно каждому, но особенно необходим людям с дефицитом белка. Это состояние всегда отражается на внешности в виде преждевременных морщин, сухости кожи, тусклых волос и ломких ногтей. Нехватку также легко определить по общему анализу крови. Если уровень белка ниже 73-75 г/л, значит, в организме недостаточно аминокислот, и различные белки, включая коллаген, не могут синтезироваться, рассказывает Ксения.
Помимо низкого уровня белка в организме, есть и другие факторы:
Возраст. Естественные процессы старения начинаются после 25 лет. С этого момента в организме постепенно становится меньше коллагена.
Гормоны. Самое большое влияние имеет кортизол, гормон стресса. Поэтому важно уметь работать с тревогой и напряжением. Иначе повышенный уровень кортизола будет снижать выработку коллагена.
Глюкоза в крови. Если показатель выше 5 ммоль, глюкоза "сшивает" молекулы коллагена. Так они теряют свою упругость и эластичность.
Часто женщины покупают кремы с коллагеном в качестве антивозрастного ухода. Однако на деле он никак не может попасть в кожу из крема. Для этого у него слишком большие молекулы.
Лучшее, что можно сделать для красоты и молодости – наладить синтез собственного коллагена. Для этого нужно восполнить дефицит белка за счёт питания. Если использовать дополнительно БАДы, стоит принимать их только в виде пептидов. Домашней же, и более полезной версией "белковой биодобавки", является костный бульон. Он прекрасно восполняет уровень аминокислот в организме, из которых затем образуется коллаген.
Рецепт костного бульона в домашних условиях
За основу можно взять любые трубчатые кости: куриные, индейки, говяжьи. Также, подойдут рыбьи головы, но наиболее наваристым бульон получается из суставных говяжьих костей. Для приготовления бульона понадобится:
2 кг костей;
2 луковицы;
3 моркови;
3 стебля сельдерея;
3 зубчика чеснока;
1 ч.л перца горошком;
2 лавровых листа;
4-5 литра воды;
1 столовая ложка яблочного уксуса или лимонного сока;
1 ч.л морской или гималайской соли.
Кости и крупно нарезанные овощи залить водой, добавить 1 столовую ложку яблочного уксуса, либо лимонного сока, а также соль по вкусу. Довести до кипения и убавить огонь до минимума. Важно, чтобы вода слегка колыхалась на поверхности, но не кипела активно. В таком режиме нужно варить бульон около 8-14 часов. Если использовать трубчатые кости крупного рогатого скота, можно продлить время варки до 48 часов, чтобы получить максимально насыщенное и полезное блюдо. После приготовления все овощи нужно убрать, а бульон процедить.
В холодильнике он хранится неделю. Можно также разделить его на порции и заморозить – так его можно использовать в течение 3-4 месяцев. Рекомендуется употреблять бульон как самостоятельное блюдо по 200 мл в день перед едой или во время приема пищи. Также можно использовать его вместо воды для приготовления супов, каш и соусов, чтобы обогатить их аминокислотами и сделать еще полезнее для здоровья и красоты.
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