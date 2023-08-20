Чудодейственный чай вмиг укрепит иммунитет - простой рецепт

Чудодейственный чай вмиг укрепит иммунитет - простой рецепт
Фото: Galina Barbieri / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полезный напиток готовится очень легко

В последние несколько лет, после пандемии коронавируса, все больше людей начинают пересматривать отношение к собственному здоровью. В надежде обезопасить себя и близких от недугов, многие люди ищут различные методы укрепления иммунитета.

Эксперт по правильному питанию Евгения Гладкина поделилась с россиянами рецептом чудодейственного чая, который принесет организму пользу. Если употреблять его регулярно, то болезни с большей вероятностью будут обходить вас стороной. Напиток очень легко готовится и не требует большого количества ингредиентов.

Ингредиенты

– Ассорти ягод – 8 ст.л;

– Куркума – 0.5 ч.л;

– Красный жгучий перец – 0.5 ч.л;

– Кайенский молотый перец – 0.5 ч.л;

– Сахарозаменитель стевия – 1 ч.л;

– Добавки (корица молотая, имбирь молотый, сок лимона, напиток имбирный) – по вкусу.

Приготовление

Подготовить смесь сезонных ягод, которые вам больше всего нравятся, и поместить их блендер. Желательно, чтобы ягоды были замороженные. Добавить к ним по 1\2 чайной ложки куркумы, красного и кайенского перцев, а также корицу и имбирь по вкусу. Выжать сок лимона и корня имбиря, добавить сахарозаменитель и налить горячей воды. Все ингредиенты необходимо взбить до однородной массы.

В специальный отсек чайника засыпать полезные травы, например иван-чай, а на дно перелить получившееся "смузи" и тщательно перемешать. Через пять минут полезный напиток будет готов! А если вместе с чаем хочется побаловать себя чем-нибудь сладеньким, "Утро.ру" предлагает обратить внимание на рецепт простого и вкусного блюда – галеты с миндалем и ревенем.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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