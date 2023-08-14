Галета с миндалем и ревенем: рецепт простого и вкусного блюда к чаю

Готовится просто на шесть персон

Летними вечерами особенно хочется приготовить ароматный травяной чай, а к нему добавить что-нибудь вкусное и легкое. В таком случае очень кстати придется рецепт галеты с миндалем и ревенем, который готовится очень просто. Незамысловатый летний пирог украсит любое чаепитие и сделает ваш день более ярким. А сезонные ингредиенты еще и сэкономят ваш бюджет.

Ингридиенты: мука 250 г, сахар 170 г, ванильный сахар 20 г, сливочное масло 200 г, вода 70 г, одно яйцо, миндальная мука 100г, ревень 4 шт.

Способ приготовления: Для начала вымойте ревень и очистите его от кожуры. Корешки и верхушки следует отрезать и выбросить. Стебли следует разрезать вдоль и разделить на три части. Все сложить в тарелку и присыпать сахаром. Дать пропитаться.

Для приготовления теста перемешайте муку и сахар, добавьте ванильный порошок. В смесь влить сливочное масло и растереть руками. Далее добавить холодную воду и замесить тесто, скатать его в шар. Получившийся шар замотать в пищевую пленку и положить в холодильник. Если тесто липкое, можно добавить муку.

Далее приготовьте ореховый крем. Для этого взбейте сливочное масло с сахаром. В смесь добавить яйцо и миндальную муку. Все взбить.

Вынуть тесто из холодильника и раскатать его на пергаменте или на противне. В центр выложить крем и размазать его по пирогу. Сверху выложить ревень. Края галеты загнуть. Пирог выпекать от получаса до 40 минут, по готовности достать из духовки и подавать на стол.

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