Растает как масло: рецепт нежнейшего мяса на мангале

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Немногие знают о таком рецепте приготовления шашлыка с томатным соком: мясо будет очень нежным. Как правило, к золотой классике маринада относятся черный перец, соль, минеральная вода и в обилии порезанные на кольца лук, расщепляющий волокна и превращающий мясо в нечто волшебное.
Однако есть и более "вкусные" рецепты – например, с томатным соком, в котором можно жарить шашлык. Для этого вам потребуется 1-2 килограмма мяса, 300 миллилитров томатного сока, три репчатых лука, соль и перец.
Мясо нарезаем порционными кусочками, лук – на полукольца. Затем добавляем по вкусу специи и смешиваем как слпедует. Весь состав отправляем в холодильник и маринуем несколько часов. А сам шышлык уже жарим до готового состояния обычным способом.
А ранее "Утро" делилось отменным рецептом летнего блюда с арбузом и беконом.
Никому не было дела до пенсионерки