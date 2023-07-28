Салат с арбузом и беконом: рецепт сытного летнего блюда

Это оригинальное блюдо не оставит никого равнодушным

Подготовка праздничного стола – задача не из простых. Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы приготовленные ей блюда оценили по достоинству. Чтобы удивить гостей и домочадцев, кулинарки готовы пойти на разные ухищрения и испробовать даже самые необычные рецепты. Салат с арбузом и хрустящим беконом – один из них.

Многие из тех, кто решился приготовить это блюдо хотя бы один раз, уверяют, что не пробовали салата вкуснее. Этот небанальный рецепт очень прост в приготовлении, но отличной подойдет для любого праздника и дружеских посиделок. При этом для приготовления необычного салата арбуза не потребуется много ингредиентов.

Ингредиенты для салата:

– Мякоть арбуза – 500 гр;

– Черная смородина – 70 гр;

– Бекон – 100 гр;

– Репчатый лук – 200 гр;

– Шпинат – 100 гр;

– Кинза – по вкусу.

Ингредиенты для заправки:

– Растительное масло – 60 мл;

– Мед – 30 гр;

– Арбузный сок – 25 мл;

– Дижонская горчица – по вкусу.

Приготовление:

Чтобы приготовить заправку для салата, необходимо смешать растительное масло с арбузным соком и медом, добавив немного дижонской горчицы. Далее приступаем к не менее важному этапу – подготовке ингредиентов.

Арбуз необходимо нарезать кубиками, приблизительно равные двум сантиметрам. Ломтики бекона и нарезанный лук обжарить до золотистости и хрустящей корочки. Отправить приготовленные ингредиенты в глубокую миску, добавить шпинат, смородину и несколько листочков кинзы. Полить салат заправкой и тщательно перемешать.

А а для тех, кому вместе с салатом хочется полакомиться вкусным и сочным шашлыком, "Утро.ру" делилось рецептом лучшего маринада для шашлыка.