Салат с арбузом и беконом: рецепт сытного летнего блюда

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Подготовка праздничного стола – задача не из простых. Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы приготовленные ей блюда оценили по достоинству. Чтобы удивить гостей и домочадцев, кулинарки готовы пойти на разные ухищрения и испробовать даже самые необычные рецепты. Салат с арбузом и хрустящим беконом – один из них.
Многие из тех, кто решился приготовить это блюдо хотя бы один раз, уверяют, что не пробовали салата вкуснее. Этот небанальный рецепт очень прост в приготовлении, но отличной подойдет для любого праздника и дружеских посиделок. При этом для приготовления необычного салата арбуза не потребуется много ингредиентов.
Ингредиенты для салата:
– Мякоть арбуза – 500 гр;
– Черная смородина – 70 гр;
– Бекон – 100 гр;
– Репчатый лук – 200 гр;
– Шпинат – 100 гр;
– Кинза – по вкусу.
Ингредиенты для заправки:
– Растительное масло – 60 мл;
– Мед – 30 гр;
– Арбузный сок – 25 мл;
– Дижонская горчица – по вкусу.
Приготовление:
Чтобы приготовить заправку для салата, необходимо смешать растительное масло с арбузным соком и медом, добавив немного дижонской горчицы. Далее приступаем к не менее важному этапу – подготовке ингредиентов.
Арбуз необходимо нарезать кубиками, приблизительно равные двум сантиметрам. Ломтики бекона и нарезанный лук обжарить до золотистости и хрустящей корочки. Отправить приготовленные ингредиенты в глубокую миску, добавить шпинат, смородину и несколько листочков кинзы. Полить салат заправкой и тщательно перемешать.
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