За уши не оттащишь: рецепт лучшего маринада для шашлыка

Повар ресторана раскрыл свой секрет

Ростовской области под силу удивить все остальную Россию, ведь именно там в начале июля состоялся вот уже третий фестиваль "Дон-шашлык", участники которого соревнуются друг с другом в том, кто сможет вкуснее приготовить мясо.

Уроженец Таганрога Антон Антонов раскрыл журналистам рецепт лучшего маринада для шашлыка, который он смог подобрать на собственном опыте.

И, пусть мужчина и работает поваром в ресторане, приготовлением мяса он, как признался, профессионально не занимается. Шашлык – его хобби и увлечение всей жизни: первые шампуры он зажарил еще в 12 лет.

Итак, чтобы приготовить мясо по его фирменному рецепту, возьмите свиную корейку. Сдобрите ее черным перцем, солью, щепоткой паприки и обложите луком. Спустя три часа срежьте мясо с костей, поделите на кубы и, насадив их на шампуры, отправляйте мясо в мангал. В качестве гарнира отлично подойдет печеный картофель.

Кроме рецепта шашлыка, поделился победитель кулинарного соревнования и рецептом ребрышек. Для них он приготовил домашний барбекю соус с примесью сока апельсина и ананаса. Обмазав мясо, повар отправил его на решетку. Готовые ребрышки он посоветовал посыпать зеленым луком, а подавать – с битыми огурцами кимчи. Вкусно, уверяет, так, что за уши не оттащишь!

Ну а для тех, кто после сытного ужина захочет сопроводить свой чай чем-нибудь сладеньким, на Утро.ру уже есть рецепт яблочного пирога. Приятного аппетита!

