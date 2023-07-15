Французский яблочный тарт: рецепт вкусного десерта

Французский яблочный тарт: рецепт вкусного десерта
Фото: www.unsplash.com
Ароматная выпечка порадует домашних

Многие российские хозяйки склоняются к тому, что домашние лакомства значительно лучше магазинных вариантов. Как минимум, в такой выпечке нет вредных канцерогенов и всевозможных усилителей вкуса. Для того чтобы разнообразить меню и приготовить вкусняшку на ужин, можно использовать простой рецепт французского тарта.

Ингредиенты


300 г муки, 160 г сливочного масла, 60 г сахарного песка, три желтка яиц, семь зеленых яблочек, пол чайной ложки ванилина, четыре большие ложки чистой воды, пол чайной ложки молотой корицы, половинка лимона, 60 г тростникового сахарного песка.

Пошаговый рецепт приготовления


Просеянную муку нужно хорошенько замешать с крупно натертым холодным сливочным маслом. Туда засыпаем сахарный песок и ванилин, снова перемешиваем. Осталось добавить желтки, быстро замесить тесто и отправить его отдохнуть в холодильную камеру на 30 минут.

Теперь избавляем пару яблочек от кожуры и нарезаем на небольшие кубики. Кладем в ковшик, добавляем воду и тростниковый сахарный песок. На огне доводим до мягкости, даем остыть.

Оставшиеся яблоки также чистим, нарезаем на дольки и сдабриваем лимонным соком.

Тесто раскатываем в тонкий пласт, кладем в форму, делаем бортики. Нужно также нанести несколько проколов вилкой.

Вниз кладем остывший компот, сверху раскладываем дольки яблочек. Заливаем остатками компота, а потом растопленным маслом. Сахар замешиваем с корицей и ванилью, посыпаем сверху. Выпекать 40 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

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