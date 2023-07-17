Таисия Повалий дала рецепт простой и эффективной диеты

Таисия Повалий дала рецепт простой и эффективной диеты
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Актриса старается питаться часто, но маленькими порциями

Таисии Повалий идет 59-й год. Но выглядит она потрясающе. О том, как сохранять безупречную фигуру, она рассказала "Утро.ру" за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Сама певица не считает, что имеет совершенные формы – мечтает скинуть пару килограммов. "Чем больше, тем лучше!", – смеется звезда. И для этого она знает волшебную безотказную диету.

"Самая эффективная диета – взвешивать каждую порцию еды, – говорит народная артистка. – Если я за один прием съедаю 350 граммов и пью много воды, то можно хорошо, безопасно и быстро скинуть вес. При этом есть можно хоть шесть раз, но не превышая вес порции".

Эта диета снижает суточную калорийность на 30-50%, что и ведет к похудению. Она основана на частом (дробном) питании, чтобы можно было не испытывать чувства голода и не "сорваться". Но диетологи не рекомендуют соблюдать такой рацион питания постоянно – низкая калорийность вместе с высокими энергозатратами может вызвать повышенную утомляемость, раздражение, переменчивость настроения. И этот способ похудения не подходит беременным или кормящим.

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