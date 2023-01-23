"Вижу в России спасение": Повалий назвала причину отъезда из Киева

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Злые языки прозвали народную артистку Украины Таисию Повалий "подругой Януковича" – мол, бывший президент страны сделал ту своим советником по культуре и продвигал в Верховной Раде. Ну а после майдана якобы прихватил с собой в Россию.
Певица же никогда не интересовалась, где в принципе находится бывший президент. Более того, после событий 2014 года она продолжала жить в Киеве.
Повалий придерживается пророссийских взглядов и считает, что Украину с населением буквально "зомбировали". На протяжении нескольких лет население страны смотрело на бойню, которую Киев развязал против населения Донбасса. Сама артистка отказывалась верить, что кто-то из соотечественников в принципе на такое способен. А теперь у звезды появилась в душе надежда на справедливость.
"Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Вижу в ней свое спасение. У меня появилась надежда. Владимир Путин для меня – тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд", – выразила мнение звезда в интервью "Дни.ру".
Практически год Повалий живет в Москве, где снимает трешку. После участия в телепроекте "Две звезды" на Первом канале звезда решила сняться в продолжении – 23 февраля 2022 года вылетела в Москву из Киева на съемки. А вернуться назад уже не смогла.
В Киеве у Таисии осталась 80-летняя мама, за которую она очень переживает. Спустя пару месяцев родительница сама уехала в Россию.
"Именно поэтому в том году меня не было на юбилее Филиппа Киркорова – я даже не могла сказать ему, что еду встречать в Брест маму. Кстати, мама до этого никогда в жизни в Москве не была. И когда мы только въезжали в город, она посмотрела в окно и сказала: "Разве я думала, что на старости лет окажусь в Москве!" – призналась звезда.
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