Китайские лекари рассказали о диете для долголетия

Несколько продуктов помогут продлить жизнь

Китайская медицина славится на весь мир. Правильный подход жителей Поднебесной к здоровому питанию и сохранению молодости на долгие годы привел к тому, что в этой стране очень много долгожителей. Группа китайских медицинских экспертов рассказала, какая диета поможет продлить здоровую и счастливую жизнь.



Проанализировав ежедневное меню нескольких сотен тысяч китайцев, специалисты пришли к выводу, что важным залогом здоровья является питание, при котором предпочтение отдается продуктам с низким содержанием насыщенных жиров. При этом нужно в достаточном количестве потреблять высококачественные углеводы и растительные белки.



Что касается жиров, они в большом количестве содержатся в таких продуктах, как сало, топленое масло, жирное мясо, сливочное масло и сыры. От этих продуктов лучше отказаться.



Полезные для организма углеводы можно извлечь из фруктов, бобовых и овощей. Правильно составленное меню способно сохранить молодость человека и продлить его жизнь на долгие годы.

