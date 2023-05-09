Китайские лекари рассказали о диете для долголетия

Китайские лекари рассказали о диете для долголетия
Фото: www.unsplash.com
Несколько продуктов помогут продлить жизнь

Китайская медицина славится на весь мир. Правильный подход жителей Поднебесной к здоровому питанию и сохранению молодости на долгие годы привел к тому, что в этой стране очень много долгожителей. Группа китайских медицинских экспертов рассказала, какая диета поможет продлить здоровую и счастливую жизнь.

Проанализировав ежедневное меню нескольких сотен тысяч китайцев, специалисты пришли к выводу, что важным залогом здоровья является питание, при котором предпочтение отдается продуктам с низким содержанием насыщенных жиров. При этом нужно в достаточном количестве потреблять высококачественные углеводы и растительные белки.

Что касается жиров, они в большом количестве содержатся в таких продуктах, как сало, топленое масло, жирное мясо, сливочное масло и сыры. От этих продуктов лучше отказаться.

Полезные для организма углеводы можно извлечь из фруктов, бобовых и овощей. Правильно составленное меню способно сохранить молодость человека и продлить его жизнь на долгие годы.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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