Что нужно обязательно сделать при больных суставах

Заниматься лучше два раза в неделю

Люди, которые страдают от больных суставов, обязательно должны уделять время лечебной физкультуре, утверждают специалисты. По их словам, есть несколько упражнений, наиболее эффективных в борьбе с недугом.

Инструкторы советуют заниматься легкой нагрузкой – пилатесом или йогой. В этих программах все построенно так, что суставы разрабатываются во всех направлениях.

"Если уже есть артроз, артрит, необходимо заниматься йогой два раза в неделю, чтобы предотвратить прогрессирование болезней", – утверждает инструктор по лечебной физкультуре Наталья Сырчина.

При этом не стоит заниматься спортом во время обострения болезней.

Самыми бережными упражнениями, которые помогают реабилитировать суставы, считаются вращение рук в плечах, мельница, восьмерка и вращение коленями.