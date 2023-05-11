Как восстановиться после майских праздников

Как восстановиться после майских праздников
Alexander Legky/www.globallookpress.com
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Шашлыки с острыми соусами уже позади

Чтобы поскорее вернуться в рабочий режим после череды майских праздников, необходимо пить больше воды и соблюдать определенные ограничения. По словам врача-диетолога Александра Ноева, каждые майские – это жареное мясо, соусы, алкоголь и сладости. А потому тусклая кожа, лишние кило и сбившийся режим – закономерное следствие.

Пора восстанавливаться – увеличьте ежедневную норму воды и переходите на здоровое питание.

Употребляйте рыбу, овощи, орехи, авокадо, мясо птицы без кожи, фрукты, кисломолочные продукты жирностью не более 3%. Исключите сладости и мучные изделия. Оставьте цельнозерновой хлеб, но не более 30–50 граммов в сутки. Альтернативой сладостям могут стать сезонные ягоды, две-четыре штуки кураги или чернослива в день", – указал Ноев.

Главные правила здорового рациона – трехразовое питание с фруктами и орехами и здоровый режим сна. Ложитесь спать до 23:00 и вставайте не позже 09:00. Помните о своей физической активности.

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
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