Раскрыт самый популярный миф россиян о фруктах

Раскрыт самый популярный миф россиян о фруктах
Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Баловаться такими продуктами можно - хотя и с осторожностью

Популярный миф гласит, что фрукты ни в коем случае нельзя есть на ночь – якобы из-за того, что ночью они начнут гнить в кишечнике. Терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова указала, что в кишечнике ничего не задерживается – все перерабатывается изнутри.

Желудочный сок обрабатывает массу, которая затем поступает в двенадцатиперстную кишку, где уже на нее действует кишечный сок, содержащий пищеварительные ферменты. Они расщепляют все углеводы. Абсолютно все усваивается.

Медик указала на необходимость учитывания сахарного обмена – при повышенной глюкозе ко фруктам нужно отнестись с осторожностью. Да и в целом не рекомендует употреблять их на ночь.

Чернышова отметила, что важно учитывать свой сахарный обмен. Если имеется повышенный уровень глюкозы в крови, нужно встраивать плоды деревьев грамотно в рацион.

"Если имеется гастрит или какие-то воспалительные заболевания кишечного тракта, там вообще свежие фрукты не показаны, а только, например, запеченные. Но это все решается уже сугубо индивидуально", – заключила эксперт.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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