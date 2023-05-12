Три каши помогут похудеть к лету

Три каши помогут похудеть к лету
Фото: unsplash.com
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Специалисты рассказали о полезных свойствах продукта

Если стоит необходимость сбросить несколько лишних килограммов к лету, то стоит добавить в рацион три вида каш: овсяную, гречневую и ячневую. Они являются идеальными помощниками в борьбе с избыточным весом, утверждает нутрициолог Ольга Деккер.

Все дело в том, что этот тип продукта содержит в себе обилие клетчатки и природных белков. Они помогают человеку дольше оставаться сытым. При этом выбор нужно делать в пользу каш из необработанных зерен. 

Употребление овсянки поможет наладить пищеварение. В ней содержится множество нерастворимых волокон, а также микроэлементов, снижающих содержание холестерина в крови. Это, в свою очередь, не уменьшает вероятность появления болезней сердца или сахарного диабета.

В гречневой содержатся белки, железо, магний и калий, необходимые для сохранения здоровья костей, мышц, сердца и кровеносных сосудов. Полезен также и коричневый рис из-за витаминов группы B, железа и магния. Ячка также благоприятно сказывается на работе кишечно-пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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