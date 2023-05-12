Как спастись от летней жары в городе

Спасатель плохого не посоветует

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал, как пережить жару в крупном городе – на улицах жара ощущается сильнее из-за раскаленного асфальта и домов. А тепловая инерция не позволяет как следует остынуть ночью.

Простое решение – приобретение кондиционера. Открывать окна в жаркую погоду точно не стоит, так вы лишь повысите в комнате температуру.

В квартире же необходим постоянный источник влаги. К примеру, смоченные простыни, развешенные по дому.

Пейте много воды и старайтесь во время прогулки оставаться в тени и не выходите без головных уборов.