Как спастись от летней жары в городе

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Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал, как пережить жару в крупном городе – на улицах жара ощущается сильнее из-за раскаленного асфальта и домов. А тепловая инерция не позволяет как следует остынуть ночью.
Простое решение – приобретение кондиционера. Открывать окна в жаркую погоду точно не стоит, так вы лишь повысите в комнате температуру.
В квартире же необходим постоянный источник влаги. К примеру, смоченные простыни, развешенные по дому.
Пейте много воды и старайтесь во время прогулки оставаться в тени и не выходите без головных уборов.
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