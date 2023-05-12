Как избавиться от бессонницы раз и навсегда

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Телетерапевт Александр Мясников раскрыл новое медицинское средство от бессонницы – новый класс снотворных, разработанный в Соединенных Штатах. Главная особенность – отсутствие привыкания как побочного эффекта, свойственного абсолютному большинству препаратов указанного действия.
Препарат, однако, пока что недоступен в Европе и РФ, сообщил Мясников.
Однако уповать исключительно на препараты бессмысленно. При хронической бессоннице будут полезны определенные привычки: не ложитесь спать в течение дня, старайтесь ложиться в принципе в одно и то же время.
На ночь необходимо исключить кофеин, алкоголь и спиртное. Переедание на ночь также исключено – после обжорства сон точно будет тревожным. Наконец, необходимо избегать света и светящихся часов, чтобы не сверяться с временем.
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