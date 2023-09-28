Названы главные омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

Названы главные омолаживающие продукты для людей старше 50 лет
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
Включая фрукты и овощи

Включение в ежедневный рацион определенных продуктов позволит оказать поддержку организму с омолаживающим эффектом, указывает диетолог Елена Соломатина.

Диетолог отметила, что после пятидесяти лет у людей наблюдается замедление метаболических и иных процессов, растет риск развития хронических заболеваний. Для продления молодости и хорошего самочувствия необходимо обращать внимание на макароны из твердых сортов пшеницы, а также овсянку.

Соломатина указала также на пользу морепродуктов и рыбы, хлеба со злаками и молочной продукции. В течение дня необходимо дополнять рацион свежими фруктами и овощами.

А вот в сдобах, газировке и сладостях нужно себя ограничивать.

А ранее нутрициолог Ксения Черная поделилась для "Утра" рецептом костного бульона, который будет идеальным источником коллагена.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

Клинтон сделала дерзкий выпад в адрес Путина

Политик забыла об этикете

Вскрылась неожиданная правда о взрывах на "Северных потоках"

Внимание общественности приковано к скандальному инциденту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей