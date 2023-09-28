Названы главные омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

Включая фрукты и овощи

Включение в ежедневный рацион определенных продуктов позволит оказать поддержку организму с омолаживающим эффектом, указывает диетолог Елена Соломатина.

Диетолог отметила, что после пятидесяти лет у людей наблюдается замедление метаболических и иных процессов, растет риск развития хронических заболеваний. Для продления молодости и хорошего самочувствия необходимо обращать внимание на макароны из твердых сортов пшеницы, а также овсянку.

Соломатина указала также на пользу морепродуктов и рыбы, хлеба со злаками и молочной продукции. В течение дня необходимо дополнять рацион свежими фруктами и овощами.

А вот в сдобах, газировке и сладостях нужно себя ограничивать.

А ранее нутрициолог Ксения Черная поделилась для "Утра" рецептом костного бульона, который будет идеальным источником коллагена.