Кардиолог рассказал о фатальных последствиях несчастной любви

Симптомы схожи с инфарктом миокарда

"Синдром разбитого сердца" по симптоматике вполне напоминает инфаркт миокарда. Несчастная любовь приводит к колоссальному стрессу, указывает кардиолог Евгений Шляхто.

Неразделенная любовь повышает уровень гормонов стресса, вызывает эмоциональное напряжение и косвенно влияет на сердечный ритм с артериальным давлением – тем самым увеличивая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В медицине даже существует вполне конкретное заболевание -синдром Такацубо ("синдром разбитого сердца"), развивающееся в случае экстремального стресса. И пациент сталкивается с ослаблением сократительной функции левого желудочка.