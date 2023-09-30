Кардиолог рассказал о фатальных последствиях несчастной любви

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"Синдром разбитого сердца" по симптоматике вполне напоминает инфаркт миокарда. Несчастная любовь приводит к колоссальному стрессу, указывает кардиолог Евгений Шляхто.
Неразделенная любовь повышает уровень гормонов стресса, вызывает эмоциональное напряжение и косвенно влияет на сердечный ритм с артериальным давлением – тем самым увеличивая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
В медицине даже существует вполне конкретное заболевание -синдром Такацубо ("синдром разбитого сердца"), развивающееся в случае экстремального стресса. И пациент сталкивается с ослаблением сократительной функции левого желудочка.
Риторика Астаны оставляет желать лучшего