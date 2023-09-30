О чем говорят навязчивые мысли: психолог раскрыл правду

Главное - вовремя реагировать на тревожные звоночки

Навязчивость в мыслях – один из вероятных симптомов ряда психических расстройств, указал врач-психиатр Владимир Каторгин.

Специалист указал, что такая картина зачастую является свидетельством обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). А еще – симптомом шизофрении.

В каждом случае, отметил психиатр, необходимо отдельно и детально разбираться.

"Только ли это навязчивые мысли, или это могут быть мысли-голоса? Для этого нужно, чтобы врач-психиатр определился с диагностикой и лечением", – указал эксперт в интервью для "Пятого канала".

В случае невротического и тревожного расстройств, депрессии необходим психотерапевтический курс. Исключительно психиатр занимается точной постановкой диагноза для пациента. В ряде случае речь идет лишь о медикаментозной терапии. Каторгин добавил, что важно не запускать болезнь.

Главное, подытожил спикер, никогда не запускать болезнь и вовремя реагировать на ситуацию с тревожными звоночками.