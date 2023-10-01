С какими продуктами опасно сочетать творог

Врач предупредил россиян

Творог считается довольно полезным продуктом. Его включают в свой рацион люди, которые соблюдают здоровый образ жизни, сидят на диете и поддерживают принципы правильного питания. Меж тем, он может нести реальную опасность для организма при сочетании с другими продуктами.

О рисках россиян предупредила диетолог Марият Мухина. Она призвала не смешивать между собой белки, имеющие животное происхождение. По словам эксперта, отказ от соблюдения данного правила может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы и другим проблемам.

В частности, брожение и метеоризм могут стать проблемой для людей, которые едят творог с мясом или рыбой. Кроме того, не стоит сочетать данный продукт с сахаром, добавила доктор медицинских наук.

"Дело в том что он сам содержит лактозу",

– отметила врач. Она заявила, что сочетание сахара с творогом может усилить риск развития сахарного диабета.

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