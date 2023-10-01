С какими продуктами опасно сочетать творог

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Творог считается довольно полезным продуктом. Его включают в свой рацион люди, которые соблюдают здоровый образ жизни, сидят на диете и поддерживают принципы правильного питания. Меж тем, он может нести реальную опасность для организма при сочетании с другими продуктами.
О рисках россиян предупредила диетолог Марият Мухина. Она призвала не смешивать между собой белки, имеющие животное происхождение. По словам эксперта, отказ от соблюдения данного правила может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы и другим проблемам.
В частности, брожение и метеоризм могут стать проблемой для людей, которые едят творог с мясом или рыбой. Кроме того, не стоит сочетать данный продукт с сахаром, добавила доктор медицинских наук.
"Дело в том что он сам содержит лактозу",
– отметила врач. Она заявила, что сочетание сахара с творогом может усилить риск развития сахарного диабета.
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И отказаться от выплат оброка и контрибуций
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