Профессор Шарова назвала минтай полезным диетическим продуктом

Профессор Шарова назвала минтай полезным диетическим продуктом
Рыба. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Рыбка стоит недорого и очень богата витаминами

Полезные продукты не всегда должны быть дорогими. На прилавках магазинов есть вполне качественные продукты питания по приемлемым ценам. 

К примеру, одним из самых лучших диетических продуктов считается рыба минтай. Она вкусная и очень полезная, а стоит совсем немного. И хотя в советское время этот продукт называли "рыбой для котов", и он был в изобилии в магазинах, тогда многие недооценивали пользу этого вида тресковых. 

Между тем минтай вполне может компенсировать по энергетической ценности даже говядину. Об этом рассказала нутрициолог, профессор Тамара Шарова. Минтай содержит витамины A, B и D, а также йод, кальций и магний. В 100 граммах минтая содержится четверть суточной нормы белка. Помимо самого мяса рыбы в минтае полезна печень и икра. 

Однако если продавец неправильно хранил рыбу, минтай будет невкусным. В частности речь идет о нескольких разморозках. Эксперт посоветовал приобретать минтай, выловленный именно в российских водах, так как этот продукт экологически чист. Такая рыба может стоить до 250 рублей за килограмм. Место вылова рыбы в маркировке должно быть в таком случае ФОА 61 (район Сахалина, Тихий океан). На рынке можно попросить у продавца сертификат качества. 

Немаловажным фактором считается ледяная глазурь. Она должна быть на рыбе тонкой и прозрачной.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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