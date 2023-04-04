Популярная у звезд диета оказалась крайне опасной для работы мозга

Голодание приводит к необратимым изменениям

Многие знаменитости утверждают, что оставаться в форме, помимо регулярной физической нагрузки, им помогает интервальное голодание. Оно подразумевает, что есть можно только в течение нескольких часов в день, а остальное время это запрещено.

Однако диетологи бьют тревогу. По их словам, подобный пищевой режим может привести к печальным последствиям. Интервалы приема еды, которые превышают 12 часов, очень вредны для здоровья. Особенно если следовать этому на регулярной основе.

Врач-диетолог Анна Белоусова утверждает, что при таком голодании уровень глюкозы в крови начинает резко меняться. Это влияет на эндокринную систему организма с плохой стороны.

"Резкие колебания глюкозы в крови сначала будут проявляться в виде нарушения настроения, а дальше могут наступить органические последствия", – предупреждает медик.

Она утверждает, что при таком режиме начинает голодать мозг, который не получает достаточного количества питательных микроэлементом. Это сказывается на его работе и здоровье.

Врач посоветовала в любом случае употреблять пищу на ночь, но лучше сделать выбор в пользу низкокалорийной.