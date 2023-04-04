Популярная у звезд диета оказалась крайне опасной для работы мозга

Популярная у звезд диета оказалась крайне опасной для работы мозга
Фото: unsplash.com
Голодание приводит к необратимым изменениям

Многие знаменитости утверждают, что оставаться в форме, помимо регулярной физической нагрузки, им помогает интервальное голодание. Оно подразумевает, что есть можно только в течение нескольких часов в день, а остальное время это запрещено. 

Однако диетологи бьют тревогу. По их словам, подобный пищевой режим может привести к печальным последствиям. Интервалы приема еды, которые превышают 12 часов, очень вредны для здоровья. Особенно если следовать этому на регулярной основе.

Врач-диетолог Анна Белоусова утверждает, что при таком голодании уровень глюкозы в крови начинает резко меняться. Это влияет на эндокринную систему организма с плохой стороны. 

"Резкие колебания глюкозы в крови сначала будут проявляться в виде нарушения настроения, а дальше могут наступить органические последствия", – предупреждает медик.

Она утверждает, что при таком режиме начинает голодать мозг, который не получает достаточного количества питательных микроэлементом. Это сказывается на его работе и здоровье.

Врач посоветовала в любом случае употреблять пищу на ночь, но лучше сделать выбор в пользу низкокалорийной. 

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
новости партнеров

Кремль выступил с заявлением после теракта в Петербурге

Путина немедленно оповестили о взрыве

Россия готова уничтожать генералов НАТО "Кинжалами" - политолог

Такие ракеты Запад точно "заслужил", уверен аналитик

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей