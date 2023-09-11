Названы продукты для омоложения организма

Полезные товары есть в любом магазине

Мы есть то, что мы едим, гласит пословица. В современном мире уже, пожалуй, все усвоили мысль о том, что правильное питание является основой здорового образа жизни и ее высокого качества.

Эксперты назвали продукты, которые особенно полезны для человека и могут даже заметно омолодить организм. Они не только вкусны, но еще уникальны по своим свойствам.

Миндаль богат жирными кислотами и витамином Е, которые очень полезны для кожи и внешнего вида. Наукой доказано, что у светлокожих женщин за 50, которые съедают ежедневно по две горстки этих орехов, меньше морщин и возрастной пигментации.

Морковь богата каротиноидами – это природные пигменты. В той же группе красный перец, абрикосы, батат, дыня. Все это важно для кожи лица и состояния кишечника.

Томатная паста и помидоры содержат ликопин, который полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. При этом после термической обработки помидоры выделяют больше ликопина.

Авокадо богат мононенасыщенными жирами и витамином Е, что защищает клетки изнутри. Оливковое масло кладезь витаминов и минералов. Бобовые насыщены фитоэстрогенами и защищают кожу от морщин и окислительного стресса.

Киви очень полезно есть на ужин, так как в нем много мелатонина. Человек выглядит свежее с утра и заметно омолаживается.

Ранее "Утро.ру" писало о том, какая специя продлевает молодость.