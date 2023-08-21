Сладкое при одном условии: Лазарев раскрыл хитрость своей диеты

Певец рассказал, как ему удается оставаться в форме

Сергей Лазарев – один из самых известных и востребованных артистов на российской сцене. Певец уже много лет строит карьеру и может похвастаться внушительной армией фанатов. В личной жизни артисту, можно сказать, тоже повезло. К своим 40 годам он дважды стал отцом. Сейчас у звезды подрастает восьмилетний сын Никита и четырехлетняя дочь Анна.

Поклонники не перестают удивляться тому, как Лазареву удается совмещать работу и семью. Несмотря на загруженность и плотный график, певец уделяет детям и их развитию много времени. Кроме того, артист находится в прекрасной физической форме и потрясающе выглядит. А это, как известно, тоже не достается просто так.

Сергей Лазарев не скрывает, что тщательно следит за своим телом. Ради безупречного внешнего вида исполнителю хита "Так красиво" приходится не только активно заниматься спортом, но и правильно питаться. Артист признается, что вынужден во многом себя ограничивать. Например, он не ест содержащие сахар продукты, макароны, молочку и хлебобулочные изделия.

Впрочем, как и любой обычный человек, Лазарев иногда может позволить себе дать слабину. Певец раскрыл маленькую хитрость своей диеты в одном из интервью. Звезда поделилась, что ест сладкое, если очень хочется, но при одном условии. Чтобы удовлетворить желание, артист пробует только один небольшой кусочек.

"Откусите чуть-чуть, мозг поймет, что вы это съели и все. И вы с одной стороны – сладкого много не съедите. И с другой стороны – себя удовлетворите", – рассказал Сергей Лазарев.



Ранее "Утро.ру" писало, что Лазарев поиздевался над раздвинувшей ноги Кудрявцевой. Судя по всему, артист просто не смог сдержать эмоций при виде бывшей возлюбленной.