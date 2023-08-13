"Целлюлитное тельце": Борисова ответила хейтерам после советов сесть на диету

"Целлюлитное тельце": Борисова ответила хейтерам после советов сесть на диету
Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Ведущая ничуть не смутилась и отреагировала с юмором

Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова вышла на связь после громкой критики ее фигуры – блондинка выложила в социальные сети фото со своим телом, обеспечившим хейтером возможность покритиковать красотку за все несовершенства мира.

Пару лет назад Дана решила сделать липоскульптурирование живота, которое, судя по опубликованным фотокарточкам, оказалось не слишком удачным. Хейтеры тут же заявили, что Борисовой нужно срочно принимать меры – вплоть до похудения.

На этот раз Дана решила поиздеваться над всеми недоброжелателями и журналистами, которым не дало покоя чье-то "целлюлитное тельце". 

"Итак: Дана Борисова обнажила неспортивную фигуру в купальнике!",– с юмором написала телеведущая на своей странице в социальных сетях.

Фото: соцсети

К слову, нашлась и лояльная публика, которая заметила, что Дана довольно женственна и привлекательна – особенно для такого возраста. Другие похвалили за отсутствие фильтров и смелость. И, конечно, как быть без хейтеров – те тут же принялись вспоминать данины липосакции. Впрочем, самой ведущей до всего этого нет никакого дела – ранее она заявила, что считает красотой обыкновенную человеческую простоту.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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