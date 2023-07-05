Ведущая сделала откровенное признание

Бывшая ведущая программы "Армейский магазин" Дана Борисова в 90-е была безупречной красоткой и кружила голову многим. Однако в последние пять лет она одинока. После скандала с зависимостью и странного поведения артистке не так легко построить личную жизнь, хотя была бы не против.

Недавно в Сети стали ходить слухи о том, что Дана Борисова завела роман с экс-супругом Татьяны Булановой, футболистом Владиславом Радимовым. Телеведущая даже призналась в симпатии к нему. Но 47-летний мужчина в итоге попросту "слился", хоть и ухаживал за ней поначалу. Сама Борисова признавалась, что изначально не относилась к этой связи серьезно и не рассчитывала на продолжение. В основном это была переписка в интернете и флирт. Впрочем, не исключено, что она решила просто насолить Татьяне Булановой и влезла в ее личную жизнь.

"Да, он мне симпатичен был, но скорее больше мне не симпатична Буланова. Не знаю, но как-то мне она не очень", – заявила Дана Борисова в беседе с Пятым каналом.

Напомним, Дана Борисова пережила два развода – с Максимом Аксеновым и Андреем Трощенко. После этого у нее были непродолжительные романы с бизнесменом Алексеем Панковым и хоккеистом Александром Морозовым. Но сильного плеча у Борисовой в жизни так и нет. Свою единственную дочь ведущая воспитывает самостоятельно.