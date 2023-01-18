Чуть не убили в отеле: украинка швырнула в Дану Борисову тарелку в Таиланде из-за русской речи

Женщину даже не смутило присутствие ребенка телеведущей

Дана Борисова нередко загорает под солнцем за пределами России. В последний раз звезда "Армейского магазина" летала с дочкой Таиланд. Там они и отпраздновали Новый год. Было всякое – и хорошее, и плохое. О втором телеведущая в подробностях рассказала.

В Таиланде, указывает Борисова, совершенно отсутствует негатив местных в отношении россиян. Однако случилось неприятное: неадекватная женщина, прилетевшая из Украины, запустила в Дану с дочкой тарелку, стоило только той заговорить с ребенком на русском. Сама Поля, дочка звезды, удивилась: невменяемая обидчица говорит сама на русском.

Впрочем, эту историю Дана великодушно не вспоминает. Больше всего она общалась с иностранцами, за счет чего и подтянула английский. Даже французам в отеле устраивала проведение "политинформации".

"Как только началась СВО, я сразу для себя заняла определенную позицию. Считаю, что власть все делает правильно. Свою позицию не скрываю", – добавила звезда.