Чуть не убили в отеле: украинка швырнула в Дану Борисову тарелку в Таиланде из-за русской речи

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Дана Борисова нередко загорает под солнцем за пределами России. В последний раз звезда "Армейского магазина" летала с дочкой Таиланд. Там они и отпраздновали Новый год. Было всякое – и хорошее, и плохое. О втором телеведущая в подробностях рассказала.
В Таиланде, указывает Борисова, совершенно отсутствует негатив местных в отношении россиян. Однако случилось неприятное: неадекватная женщина, прилетевшая из Украины, запустила в Дану с дочкой тарелку, стоило только той заговорить с ребенком на русском. Сама Поля, дочка звезды, удивилась: невменяемая обидчица говорит сама на русском.
Впрочем, эту историю Дана великодушно не вспоминает. Больше всего она общалась с иностранцами, за счет чего и подтянула английский. Даже французам в отеле устраивала проведение "политинформации".
"Как только началась СВО, я сразу для себя заняла определенную позицию. Считаю, что власть все делает правильно. Свою позицию не скрываю", – добавила звезда.
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