Дочь Борисовой пошла по стопам матери: у подростка аналогичные проблемы

Дочь Борисовой пошла по стопам матери: у подростка аналогичные проблемы
Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Поклонники оценили поведения знаменитостей

Бывшая ведущая программы "Армейский магазин" Дана Борисова всегда откровенная со своими поклонниками. Она не скрывает своих минусов и говорит о них прямо. Несколько лет назад звезда едва не погибла из-за пагубного пристрастия к запрещенным веществам. Ее семья была на грани краха, а дочь убегала из дома из-за аморального поведения матери. К счастью, Борисова смогла вовремя одуматься и вылечилась. 

Сейчас в отношениях даны Борисовой и ее 15-летней дочери Полины царит гармония. Мать и дочь часто выходят вместе в свет и посещают светские мероприятия. Недавно ведущая отпустила наследницу отдыхать в Турцию. Более того, она разрешила ей перед отдыхом накачать губы. 

"Моя зайка Полиша сегодня возвращается из Турции. Кстати, перед отправкой мы сделали ей новые губки, добавили 0,4 гиалуронки. Как вам?" – написала Дана Борисова в соцсетях. 

Многим подписчикам понравился результат, хотя очевидно, что в 15 лет девочка и так выглядела хорошо. 

 Дана Борисова. Фото: соцсети 

Стоит отметить, что Дана Борисова не запрещает дочке экспериментировать со своей внешностью. Ранее она разрешала ей делать татуировку. Кроме того, недавно ведущая признавалась, что хочет сделать Полине ринопластику. В одном из интервью знаменитость говорила, что категорически не принимает свою внешность, поэтому нередко ложилась под нож хирурга. Вероятно, аналогичные проблемы есть у подростка. 

Напомним, Дана Борисова родила дочь от бизнесмена Максима Аксенова, с которым судится за алименты. В прошлом году суд постановил, что предприниматель обязан ежемесячно выплачивать 60 тысяч рублей на содержание ребенка.

Фоторепортаж
Дана Борисова похвасталась новым избранником
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Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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