Дочь Борисовой пошла по стопам матери: у подростка аналогичные проблемы

Поклонники оценили поведения знаменитостей

Бывшая ведущая программы "Армейский магазин" Дана Борисова всегда откровенная со своими поклонниками. Она не скрывает своих минусов и говорит о них прямо. Несколько лет назад звезда едва не погибла из-за пагубного пристрастия к запрещенным веществам. Ее семья была на грани краха, а дочь убегала из дома из-за аморального поведения матери. К счастью, Борисова смогла вовремя одуматься и вылечилась.

Сейчас в отношениях даны Борисовой и ее 15-летней дочери Полины царит гармония. Мать и дочь часто выходят вместе в свет и посещают светские мероприятия. Недавно ведущая отпустила наследницу отдыхать в Турцию. Более того, она разрешила ей перед отдыхом накачать губы.

"Моя зайка Полиша сегодня возвращается из Турции. Кстати, перед отправкой мы сделали ей новые губки, добавили 0,4 гиалуронки. Как вам?" – написала Дана Борисова в соцсетях.

Многим подписчикам понравился результат, хотя очевидно, что в 15 лет девочка и так выглядела хорошо.





Стоит отметить, что Дана Борисова не запрещает дочке экспериментировать со своей внешностью. Ранее она разрешала ей делать татуировку. Кроме того, недавно ведущая признавалась, что хочет сделать Полине ринопластику. В одном из интервью знаменитость говорила, что категорически не принимает свою внешность, поэтому нередко ложилась под нож хирурга. Вероятно, аналогичные проблемы есть у подростка.

Напомним, Дана Борисова родила дочь от бизнесмена Максима Аксенова, с которым судится за алименты. В прошлом году суд постановил, что предприниматель обязан ежемесячно выплачивать 60 тысяч рублей на содержание ребенка.