"Попытка ограбления": обманутая Дана Борисова подралась на съемках

У знаменитости случился серьезный конфликт с помощником

Последние несколько лет имя Даны Борисовой остается на слуху у публики. Звезда нередко становится участницей скандалов и разборок, а также регулярно посещает нашумевшие телевизионные шоу. Накануне знаменитая блондинка стала гостьей очередной передачи, но съемки обернулись громким конфликтом.

Ссора, разгоревшаяся во время работы над программой, осталась за кадром. Зрители могли бы даже не узнать о случившемся, если бы не откровенность Борисовой. Телеведущая практически ничего не скрывает от своих подписчиков и часто делится с ними наболевшим. Эта история не стала исключением.

В своем блоге Дана Борисова призналась, что во время последних съемок у нее произошел серьезный скандал с неким посредником. Знаменитость не стала раскрывать все детали произошедшего, но дала понять, что ссора произошла из-за денег.

"Со стороны сотрудничков, которые почему-то считают себя моими продюсерами, была ни много ни мало попытка ограбления", – поделилась обманутая звезда.

Судя по всему, прийти к согласию со второй стороной мирным путем у Борисовой не вышло. Актриса рассказала, что подралась с сотрудником в гримерке. Вероятно, знаменитость огорчил размер гонорара, полученный за съемки. На это намекает опрос, опубликованный звездой. Дана спросила у фанатов, сколько процентов, по их мнению, должен получать посредник между артистом и телесъемкой.

Стоит отметить, что в съемках ведущая участвовала вместе с 15-летней дочерью Полиной. Сейчас в отношениях Борисовой и ее наследницы царит гармония. Однако не всем нравится, как на девочку влияет ее знаменитая мама. Ранее "Утро.ру" писало, что дочь актрисы тоже экспериментирует со своей внешностью, что многим кажется довольно опасным в столь юном возрасте.