"Сколько кубиков нарисовали": Сеть взорвалась критикой живота Даны Борисовой

"Сколько кубиков нарисовали": Сеть взорвалась критикой живота Даны Борисовой
Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Блондинке припомнили неудачную липосакцию

Российская телеведущая Дана Борисова продемонстрировала красоту своего тела после липосакции – блондинка решила показать свое тело на морском берегу, выложив в соцсети горячее фото. Правда, не все смогли удержаться от насмешек и подколов – многие обратили внимание на неестественные "кубики" на животе красотки, которые не могли стать волей природы.

К слову, сама звезда "Армейского магазина", кажется, нимало не смутилась, заявив, что считает главным оружием истинного ценителя или ценительницы красоты обыкновенную простоту.

"Сколько кубиков нарисовали Дане Борисовой во время липосакции. Когда делала не по бартеру и решила гулять так гулять", – пишут авторы одного из телеграм-каналов.

Доподлинно известно, что Дана неоднократно ложилась на операцию. Липосакцию ей делали не единожды. Однажды Борисова осталась не слишком довольна полученным результатом и рекомендовала подписчикам обращаться лишь к проверенным специалистам, опытным в своем деле и имеющим широкую доверяющую клиентуру.

Как-то телеведущая признавалась, что в момент потеряла контроль над собой и принялась набирать вес. 

Фото: соцсети

А ранее мы писали, что Дана устроила потасовку во время съемочного процесса – как указала сама разгневанная знаменитость, все началось из-за денег. "Сотруднички" начали считать себя продюсерами Даны – а та в ответ показала, что бывает за "попытку ограбления".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Безумный шаг Польши заставил содрогнуться всю Европу

Варшава не задумывается о последствиях

Центробанк заговорил о новых рисках для российской экономики

И рассказал, чем грозит самый худший

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей