"Сколько кубиков нарисовали": Сеть взорвалась критикой живота Даны Борисовой

Блондинке припомнили неудачную липосакцию

Российская телеведущая Дана Борисова продемонстрировала красоту своего тела после липосакции – блондинка решила показать свое тело на морском берегу, выложив в соцсети горячее фото. Правда, не все смогли удержаться от насмешек и подколов – многие обратили внимание на неестественные "кубики" на животе красотки, которые не могли стать волей природы.

К слову, сама звезда "Армейского магазина", кажется, нимало не смутилась, заявив, что считает главным оружием истинного ценителя или ценительницы красоты обыкновенную простоту.

"Сколько кубиков нарисовали Дане Борисовой во время липосакции. Когда делала не по бартеру и решила гулять так гулять", – пишут авторы одного из телеграм-каналов.

Доподлинно известно, что Дана неоднократно ложилась на операцию. Липосакцию ей делали не единожды. Однажды Борисова осталась не слишком довольна полученным результатом и рекомендовала подписчикам обращаться лишь к проверенным специалистам, опытным в своем деле и имеющим широкую доверяющую клиентуру.

Как-то телеведущая признавалась, что в момент потеряла контроль над собой и принялась набирать вес.

А ранее мы писали, что Дана устроила потасовку во время съемочного процесса – как указала сама разгневанная знаменитость, все началось из-за денег. "Сотруднички" начали считать себя продюсерами Даны – а та в ответ показала, что бывает за "попытку ограбления".