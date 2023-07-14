Переделанная внучка Маслякова ошарашила россиян

Девушке всего 16 лет

Александр Масляков-старший, который многим поколеняем россиян запомнился как бессменный ведущий программы КВН, отошел от дел некоторое время назад. Причиной тому стало ухудшившиеся состояние здоровья, которое начало подводить пенсионера, дважды переболевшего коронавирусом.

Однако, перед своим уходом на покой успел он приобщить к проекту как своего сына, так и юную внучку. Уже с 2017 года Таисия Маслякова ведет детский КВН, а до этого практически всю жизнь провела в зрительном зале обычного Клуба Веселых и Находчивых.



Девочка, которая раньше многих умиляла, в последнее время совсем расцвела и превратилась в привлекательную девушку, которой мало кто может дать всего 16 лет. На последнем снимке, который внучка Александра Маслякова разместила в своем личном блоге, она и вовсе ошарашила россиян своим лицом.

Переделанная то ли в кабинете косметолога, то ли в приложении для редактирования снимков Таисия стала похожа, по мнению некоторых, на 69-летнюю Любовь Успенскую. Ведь, уверены пользователи Сети, что, если в деле замешаны уколы "красоты", то сделаны они были в губы, а может даже и в скулы.

К слову, среди юных наследниц косметология стала трендом. На днях Дана Борисова рассказала о том, что отвела свою 15-летнюю дочь увеличить губы. И, уверены многие, что такие специалисты должны понести наказание, ведь внучке Александра Маслякова, как и дочери Даны Борисовой слишком мало лет для того, чтобы им стоило задумываться об уколах.

