Не только нос: пластический хирург раскрыл секреты изменившей внешность Арзамасовой

Актриса стала совершенно другой

На днях российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова заявила о том, что сделала пластическую операцию. Новость шокировала поклонников, ведь от скромницы никто не мог такого ожидать. Звезда заявила, что решение лечь под нож хирурга был вынужденным. Якобы на ледниковом шоу она упала и сломала себе нос. Потом хрящ неправильно сросся, а потом она получила новую травму – нос опять повредили дверью на театральной сцене.

Сейчас лицо Елизаветы Арзамасовой выглядит весьма привлекательно, отмечают поклонники. От былой горбинки и внушительного размера носа не осталось и следа. Сама актриса призналась поклонникам, что не решилась бы на пластику просто так без видимых причин, но тут были показания.

А вот пластический хирург Мадина Байрамукова, оценившая новую внешность звезды, заявила, что актриса явно лукавит. Якобы 28-летняя Лиза Арзамасова сделала себе не только нос. Врач отметил, что результат пластики получился удачным.

"Поменялся немного нос и форма – размер верхней губы. С возрастом губы становятся тоньше, а в ее случае произошел обратный эффект", – отметил хирург.

Кроме того, эксперт отметила, что Арзамасова изменила себе не только нос, но и поработала над имиджем при помощи стилистов. Теперь образ скромной и забитой "ботанши" Галины Сергеевны из сериала "Папины дочки", с которой неизменно ассоциировалась Арзамасова, навсегда ушел в прошлое. Теперь актриса стильная, ухоженная и повзрослевшая.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что за травмы получила Елизавета Арзамасова, из-за чего ей пришлось делать операцию.