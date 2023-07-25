Слава пожаловалась в полицию на хирурга Киркорова после неудачной пластики

Слава пожаловалась в полицию на хирурга Киркорова после неудачной пластики
Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Скандал набирает обороты

Скандал с неудачными пластическими операциями звезд и простых граждан получил огласку в Сети, и теперь дело дошло до полиции. 

Певицы Слава и Любовь Успенская написали заявления в правоохранительные органы из-за клеветы, которую развели в комментариях соцсетей звездного хирурга Тимура Хайдарова и членов его семьи. Кроме того, певицы обратились в Минздрав, Росздравнадзор и прокуратуру с просьбой предоставить им видеозаписи с проведения их операций. Артистки хотят удостовериться, какой именно врач делал им пластику. 

Напомним, артистки ранее сообщили о том, что недовольны результатами пластических операций. Врач в свою очередь обвинил певиц в вымогательстве. По словам правозащитницы Елены Сениной, которая представляет интересы Славы и Успенской, скандал очень быстро набирает обороты. Впрочем, сама Успенская не упоминала имени хирурга. Если бы он сам не обвинил ее в вымогательстве, возможно, никто бы не узнал о конкретном случае. 

Жена доктора Хайдарова, которая ранее предлагала уладить все мирным путем, теперь пропала с радаров. В соцсетях врача шквал гневных комментариев от якобы пострадавших из-за некачественной работы пластической клиники. Если информация подтвердится, речь может идти о коллективной жалобе.

Ранее звездный хирург заявил, что звезды пытались очернить его после того, как получили отказ на требование приплатить за хороший отзыв.

Источник: НеМалахов/ телеграм-канал • Требует проверки
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