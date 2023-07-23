"Вымогали крупную сумму": изуродовавший звезд хирург Киркорова ответил Славе и Успенской

Медик раскрыл неприглядную тайну после ругани с недовольными клиентами

Звездный столичный хирург, которому Филипп Киркоров обязан своей изменившейся фигурой, накануне был сильно раскритикован певицей Славой. Однако и не только ей: ранее свое недовольство высказывала также Любовь Успенская.

Хотя ее слова, утверждает хирург Тимур Хайдаров, обрели негативный смысл лишь благодаря нарезке эфира, из-за которой стало казаться, будто от результатов операции Любовь Успенская в ужасе. Причем после выхода телепередачи на экран певица не заступилась за врача, из-за чего между ними случился скандал.

Теперь же, когда на хирурга Филиппа Киркорова кроме Любови Успенской пожаловалась еще и певица Слава, пользователи Сети бросились в личные аккаунты мужчины, чтобы высказать ему свое недовольство.

Оскандалившийся врач ответил сразу и всем критикам, и разнесшим его работу Славе и Успенской. Якобы очернить артистки попытались его после того, как получили отказ на требование приплатить за хороший отзыв.

"Слава и Люба? Которые вымогали сначала крупную сумму денег!", – обвинил он Сланевскую и Успенскую.

Заявил изуродовавший звезд, как вменяют ему, Тимур Хайдаров и о том, что ранее в скандалах замешан не был, как и не был в суде. Впрочем, эта разборка со Славой и Любовью Успенской как раз, уверены некоторые, и может стать этим первым опытом для хирурга Филиппа Киркорова.



К слову, переделанное лицо певца изучил другой хирург, который заметил у Киркорова признаки серьезных проблем.

