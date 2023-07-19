Хирург прокомментировал неудачные последствия операций Киркорова

Филипп испугал своих поклонников

Первая половина 2023 года выдалась у Филиппа Киркорова весьма богатой на события и перемены. Взять, хотя бы, одно лишь внешнее преображение певца, благодаря которому он стал совершенно не похож на себя прежнего.

Однако, поклонники поп-короля, буквально с лупой изучившие его последнее появление на публике, заметили, что у мужчины несколько раз перекосило лицо при разговоре. Неужели вот они – неудачные последствия столь многочисленных пластических операций, которые оказали столь сильное воздействие на организм 56-летнего Филиппа?

Изучить лицо Филиппа Киркорова журналисты попросили одного из столичных пластических хирургов. Потратив некоторое время на размышления, эксперт сообщил, что нарушение мимики, так или иначе, всегда присутствует у пациентов после подтяжки лица.

Однако, повреждение лицевых нервов грозит перманентными проблемами, в то время как простой отек тканей – лишь временными. Но, судя по тому, на каком высоком уровне проведены у Филиппа все вмешательства, хирург предположил, что совсем скоро лицо его вновь будет полностью подчиняться своему владельцу.

Предложил эксперт также как же и то, что в качестве финального штриха к новому образу Филипп поработал над своей улыбкой. Новые коронки или виниры могут быть пока что непривычны Филиппу Киркорову, поэтому он и передвигает губами с некоторой тяжестью.

