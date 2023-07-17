Страдающая от ожирения Бьянка резко похудела: новые фото вызвали шок

Исполнительница в очередной раз продемонстрировала свои достоинства в откровенной фотосессии

Бьянка, известная певица и звезда российской эстрады, снова в центре внимания. Но на этот раз не из-за своих музыкальных достижений, а из-за своей внешности.

Недавно Бьянка похудела на 12 кг и решила продемонстрировать свои результаты подписчикам в соцсетях. Она выложила фотографию, на которой она позирует в бикини, показывая свои ягодицы.



Однако, некоторые подписчики не оценили ее новый образ. Многие раскритиковали певицу за такие провокационные фото.

"12 кг не ушли, они ушли в брюхо, которое она прячет", "Она уже давно никому не интересна", "Прелестный фотошоп", "Как было лицо опухшее от алкоголя, так и осталось", – выразили свое мнение пользователи соцсети.

Но Бьянка не обращает внимания на критику и продолжает похудение. Она утверждает, что это ее личный выбор и что она чувствует себя замечательно в своем новом теле.





Некоторые пользователи считают, что Бьянка просто ищет внимание к своей персоне, чтобы привлечь больше поклонников и продвинуть свою карьеру. Однако, это только предположения. К сожалению, певица все чаще становится героиней скандальных историй, а не радует своих фанатов новыми хитами.