"Тортики и конфеты": как шеф-повару Ивлеву удалось похудеть на 30 килограммов

Жена телеведущего раскрыла, как он питается сейчас

За последние годы в жизни ведущего "На ножах" и "Адской кухни" произошло множество изменений. Причем касаются они не только любовных дел, но и внешнего вида звезды кулинарных программ.

В 2021 году Константин Ивлев женился на своей избраннице – модели Валерии Куденковой. Этот брак стал для телеведущего вторым и, как заметили многие, сильно его преобразил. Через некоторое время после свадьбы шеф-повара стало буквально не узнать. Он за короткий срок избавился от лишнего веса, чем сильно удивил публику.

Делясь секретами своего похудения, Ивлев рассказывал, что ему удалось сбросить 30 килограммов. Более того, телеведущий не остановился на достигнутом и продолжил путь к идеальной и комфортной для себя форме. Теперь, как отмечают фанаты, шеф-повар стал выглядеть еще более подтянутым. Многие считают, что в этом есть заслуга его молодой и привлекательной супруги.

В новом интервью Валерия Ивлева рассказала, что они с мужем вместе придерживают правильного питания. По словам жены ведущего, они выбрали рацион, который будет для них наиболее комфортным. Впрочем, слишком строгих правил, как выяснилось, в семье звезды "Адской кухни" не придерживаются.

Валерия поделилась, что утром они с супругом позволяют себе хлеб, а в течении всего дня предпочитают употреблять углеводы вместе с белком и клетчаткой. Категоричного запрета на сладкое и вредное у пары нет. По словам Ивлевой, и она, и муж периодически едят "запрещенку", но стараются не злоупотреблять подобными продуктами. Выходит, Ивлеву удалось похудеть на 30 килограммов без жестких ограничений.

"Мы любим вкусно покушать: и тортики, и конфеты. Но все должно быть в меру", – рассказала супруга Константина Ивлева.

Помимо Константина Ивлева, в российском шоу-бизнесе есть и другие знаменитости, которые тщательно следят за фигурой. Например, к ним относится Таисия Повалий. Недавно артистка рассказала о своем питании и дала рецепт простой и эффективной диеты.