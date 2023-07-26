"Кровь приливает": Лазарев поиздевался над раздвинувшей ноги Кудрявцевой

Певец больше не мог сдерживаться

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев когда-то были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Звезды встречались с 2008 по 2012 год, но до серьезных семейных отношений у них так и не дошло.

Сегодня Кудрявцева и Лазарева по-прежнему в хороших отношениях и часто ведут светские мероприятия вместе. На сцене и в соцсетях артисты подшучивают друг над другом, что ужасно веселит поклонников.

На этот раз Сергей Лазарев не сдержался при виде нового видео Леры Кудрявцевой. Ведущая сейчас отдыхает в Болгарии и наслаждается солнцем и теплым морем, а также восстанавливает здоровье.

Лера Кудрявцева не раз говорила, что не любит физические нагрузки и не занимается спортом, не ходит в фитнес-клубы, но в Болгарии решила попробовать. На курорте звезда решила попробовать позаниматься аэройогой.

Поначалу Кудрявцева не могла расслабиться и принять нужную позу, но со временем все изменилось. На свежем видео Кудрявцева висит вниз головой с широко раздвинутыми ногами и качается, держась за полотна.

Сергей Лазарев решил раскрыть рот и прокомментировал увиденное. Судя по всему, артист просто не смог сдержать эмоций при виде бывшей возлюбленной.

"Ну и раскорячило тебя, мусь!" – отметил Лазарев.

Фанаты остались в восторге от увиденного и стали наперебой расхваливать Леру Кудрявцеву.

"Когда кровь приливает к голове, происходит перезагрузка, и верные решения видны отчетливей"; "Красота"; "Отличная форма", – написали поклонники.

Лера Кудрявцева призвала Сергея не завидовать ей, поддержав язвительное настроение певца.