Ушло десять кило: "Иванушка" Андреев раскрыл секрет стремительного похудения

Ушло десять кило: "Иванушка" Андреев раскрыл секрет стремительного похудения
Кирилл Андреев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец рассказал, что помогло ему сбросить вес

Этой весной солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев отметил 52-й день рождения. Однако сказать, что очередной прожитый год отразился на внешности певца в худшую сторону, нельзя. В последнее время он получает от поклонников одни комплименты, и не просто так.

Уже не один месяц Андреев активно работает над тем, чтобы привести себя в форму. В результате участник "Иванушек" избавился от десяти килограммов за полгода. И останавливаться на достигнутом певец не намерен. В новом интервью певец поделился, что планирует потерять еще столько же, и раскрыл секрет своего похудения.

Кирилл Андреев рассказал, что исключил из своего рациона хлеб и перестал употреблять молочку, которую, как выяснилось, ему есть нельзя. По словам солиста, на верный путь его наставили супруга Лола и диетолог, за что он им благодарен.

Помимо ограничений в питании, сбросить лишние килограммы певцу помогла физическая активность. Андреев рассказал, что регулярно начал посещать бассейн и баню. Как выяснилось, заняться собой его вынудило не только здоровье, но и работа. Участник группы активно готовится к первым съемкам фильма "Тур с Иванушками", которые стартуют уже в конце августа.

Поклонники не перестают восхищаться, насколько хорошо и молодо удается выглядеть певцу. А ведь в свои 52 года он уже успел стать дедом. К слову, несмотря на насыщенную карьеру, артист находит время на семью. Ранее "Утро.ру" писало, что Кирилл Андреев рассказал об отношениях с наследниками.

Фоторепортаж
Кирилл Андреев перестал обращать внимание на девушек
Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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