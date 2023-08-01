"Свыкся с мыслью": 52-летний Кирилл Андреев из "Иванушек" рассказал об отношениях с наследниками

Судьба сына и внучки музыканта

52-летний Кирилл Андреев из группы "Иванушки International" уже два года как дед – 5 июня 2021-го у Андреева родилась внучка Аннелия. О продолжении рода певец рассказал в эксклюзивном интервью "Утро.ру" на премьере приключенческого семейного фильма Карена Захарова "Баба Яга спасает мир".

"Внучка растет, ей уже третий год, очень похожа на сына", – радуется известный исполнитель. – "Я свыкся с мыслью, что стал дедом, и мне это даже нравится".

Что же касается единственного сына певца, то рожденный 27 октября 2020 года Кирилл Кириллович Андреев занимался баскетболом и рукопашным боем, в первый класс пошел в школу при Андреевском монастыре.

"Сын отслужил в армии, сейчас будет восстанавливаться на учебе – он учится на юриста, – поведал Андреев-старший. – А вот стать артистом, заниматься музыкой он никогда не планировал даже – у него и так все хорошо в жизни. Да и артистов в семье достаточно (двоюродный дедушка танцевал в ансамбле Игоря Моисеева – Прим. ред.)".

Напомним, в 2000 году Кирилл Андреев женился на Лолите Аликуловой, инструкторе по аэробике, с которой познакомились 31 декабря 1998 года.