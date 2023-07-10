50-летняя Гринева раскрыла секрет быстрого похудения

50-летняя Гринева раскрыла секрет быстрого похудения
Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com
Ради долгожданных съемок актрисе пришлось сбросить около 10 килограммов

Ирина Гринева только что появилась в роли Любови Орловой в сериале "Раневская". Скоро же на экраны выйдет "Балет" – режиссерский дебют чемпиона мира по фигурному катанию Максима Шабалина, второго мужа актрисы. О том, на что пришлось пойти ради этих долгожданных съемок, актриса рассказала в интервью изданию "Утро.ру" во время детского кинофестиваля "Хрустальный источник" в Ессентуках.

"Мне пришлось сбросить 10-11 килограммов, - признается 50-летняя актриса. – Причем делать пришлось это очень быстро. Просто съемки несколько раз переносились, я держала себя в руках, все ждала. А когда чуть расслабилась, тут и сказали, что через два месяца "мотор!".

Актрисе пришлось ехать в специализированную клинику для похудения, заниматься там 10 дней лечебным голоданием. "В Голливуде к таким ролям готовятся год, у меня же было времени крайне мало", – сокрушается она.

Для того, чтобы похвастаться точеной фигурой, Гриневой пришлось сделать многое. "Я три года в ожидании отмашки на съемки фильма по утрам занималась бегом, постоянно ездила в какие-то спа-отели, ходила даже в балетную школу, – перечисляет она. – Надеюсь, мои труды будут видны на экране зрителю".  

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